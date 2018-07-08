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صور.. بعد تخفيض الأسعار.. المواطنون: وزارة الداخلية تحارب الجريمة وتوفر الغذاء

الأحد، 08 يوليه 2018 03:44 م
صور.. بعد تخفيض الأسعار.. المواطنون: وزارة الداخلية تحارب الجريمة وتوفر الغذاء اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين
كتب محمود عبد الراضى
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أعرب عدد من المواطنين عن تقديرهم لوزارة الداخلية، لحرصها المستمر على تقديم يد العون للمحتاجين والبسطاء ومحدودي الدخل.

اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين
اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين

 

جاء ذلك على هامش تفقد اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين لبعض السلاسل الغذائية بالقاهرة الكبرى للتأكد من تخفيضها للأسعار استجابة لمبادرة الوزارة "كلنا واحد".

 
وأكد المواطنون، أن وزارة الداخلية لا تحاصر الجريمة فقط، وإنما تحرص على توفير الغذاء للمواطنين خاصة البسطاء منهم بأسعار مخفضة.
 

وقال "سعيد محمد"، أحد المواطنين، إنه فور علمه بمبادرة وزارة الداخلية وإعلان إحدى السلاسل الغذائية تخفيض الأسعار، سارع فى التوجه إليها لشراء مستلزمات منزله.

وزارة الداخلية تحرص على توفير الغذاء للمواطنين
 جولة للواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين

جاء ذلك بعد مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تهدف لتخفيض الأسعار وتوفير السلع الغذائية للبسطاء، أشرف عليها اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين.


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