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الأحد، 08 يوليه 2018 10:07 م
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صور.. اندلاع حريق هائل فى أحد الحقول الزراعية على الطريق الزراعى ببنى سويف

الأحد، 08 يوليه 2018 09:48 م
صور.. اندلاع حريق هائل فى أحد الحقول الزراعية على الطريق الزراعى ببنى سويف حريق هائل فى أحد الحقول الزراعية
بنى سويف :هانى فتحى
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اندلع حريق هائل مساء الأحد في أحد الأراضي الزراعية بزمام قرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف على الطريق الزراعي بني سويف – المنيا.

تلقى اللواء جرير مصطفى  مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل بأرض زراعية بزمام قرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف وأمر بالسيطرة على الحريق.

وعلى الفور انتقلت سيارتي إطفاء إلى محل الواقعة وتم السيطرة على الحريق حيث تبين أن الحريق اندلع بمجموعة من بوص وحلفا وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

حريق هائل فى أحد الحقول الزراعية (1)
 

 

حريق هائل فى أحد الحقول الزراعية (2)
 

 

حريق هائل فى أحد الحقول الزراعية (3)
 

 

حريق هائل فى أحد الحقول الزراعية (4)
 

 

حريق هائل فى أحد الحقول الزراعية (5)
 

 


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