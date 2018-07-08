صور.. اندلاع حريق هائل فى أحد الحقول الزراعية على الطريق الزراعى ببنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

اندلع حريق هائل مساء الأحد في أحد الأراضي الزراعية بزمام قرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف على الطريق الزراعي بني سويف – المنيا.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل بأرض زراعية بزمام قرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف وأمر بالسيطرة على الحريق.

وعلى الفور انتقلت سيارتي إطفاء إلى محل الواقعة وتم السيطرة على الحريق حيث تبين أن الحريق اندلع بمجموعة من بوص وحلفا وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.



















