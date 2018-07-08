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الأحد، 08 يوليه 2018 11:09 م
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صور..الهند تفرض حظر تجوال فى كشمير خلال ذكرى اغتيال الزعيم الانفصالى وانى

الأحد، 08 يوليه 2018 09:55 م
صور..الهند تفرض حظر تجوال فى كشمير خلال ذكرى اغتيال الزعيم الانفصالى وانى عناصر من الجيش الهندى
نيودلهى أ ش أ
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فرضت السلطات الهندية، اليوم الأحد، حظر التجوال فى شوارع إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية أن قوات الجيش والشرطة الهندية فرضت إغلاقًا أمنيًا لكشمير بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال الزعيم الانفصالى برهان وانى مع اثنين آخرين من أنصاره خلال اشتباكات مع القوات الهندية فى مثل هذا اليوم عام 2016.

وكان الزعماء الانفصاليون فى كشمير قد دعوا إلى تنظيم إضراب عام واعتصام فى مسقط رأس وانى والذى أدى مصرعه برصاص القوات الهندية إلى اندلاع أعمال عنف دامت لعدة شهور وأسفرت عن مصرع 90 شخصًا على الأقل أغلبهم من الشبان والطلبة علاوة على جرح آلاف آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 70 ألف شخص قتلوا خلال أعمال التمرد ضد حكم الهند العسكرى لكشمير منذ عام 1989، حيث يطالب الانفصاليون بضم الإقليم إلى باكستان أو إقامة دولة مستقلة فى كشمير، فيما تتهم نيودلهى إسلام آباد بتسليح وتدريب العناصر الانفصالية وهى ما تنفيه إسلام آباد تمامًا.

أحد عناصر الأمن الهندى
أحد عناصر الأمن الهندى

 

انتشار أمنى فى كشمير
انتشار أمنى فى كشمير

 

انتشار قوات الامن
انتشار قوات الامن

 

غلق المحال فى كشمير
غلق المحال فى كشمير

 


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