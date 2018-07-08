صور.. الداخلية تداهم أخطر البؤر الإجرامية بقنا وتضبط 5749 هاربا من أحكام

كتبت : دينا الحسيني

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة استهدفت العناصر الإجرامية ببعض القرى بدوائر مراكز شرطة نجع حمادى ونقادة ودشنا حيث تم ضبط 21 قطعة سلاح نارى وقضيتى مخدرات و36 من العناصر الإجرامية الخطرة وتنفيذ 5749 حكما قضائيا.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد وجه بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون من تجار الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والصادر ضدهم العديد من الأحكام، بجانب استهداف الخصومات الثأرية، بمناطق أبو حزام وحمرا دوم بدائرة مركزشرطة نجع حمادى، قرية أسمنت بدائرة مركز شرطة نقادة، السمطا ونجوعها بدائرة مركز شرطة دشنا بأمن قنا.

وقام قطاع الأمن العام باستهداف المناطق المُشار إليها والقرى المجاورة بحملة مكبرة شارك فيها ضباط القطاع برئاسة اللواء علاء سليم مدير مباحث الوزارة واللواء علاء العياط مديرأمن واللواء هشام عامر مدير مباحث قنا والعميد خالد غانم رئيس مباحث المديرية وأسفرت جهودها عن ضبط 21 قطعة سلاح نارى، 2 قضية مخدرات ، تنفيذ 5749 حكما قضائيا من بينهم 42 جناية وقد بلغ إجمالى العناصر الخطرة التى تم ضبطها 36عنصرا

كما تم ضبط 21 قطعة سلاح نارى عبارة عن 4 بنادق آلية، 8 بندقية خرطوش، 2طبنجة، 7 فرد محلى، 53 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، 8 خزينة أسلحة آلية بحوزة 18متهما، وضبط 520 محكوما عليهم مطلوب التنفيذ عليهم فى 5749 حكما قضائيا عبارة عن 42 حكم جناية من بينها 4 محكوم عليهم بالسجن المؤبد، 1381 حكم حبس جزئى ومستأنف ، 3175 حكم غرامة، 1151حكم مخالفة.