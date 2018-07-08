صور.. ارتفاع ضحايا حادث خروج قطار عن مساره بتركيا لـ320 قتيلا ومصابا

موسكو أ ش أ

قال مصدر أمنى تركى، بأن حصيلة ضحايا حادث خروج قطار عن مساره شمال غرب البلاد، مساء الأحد، بلغت نحو 20 قتيلا و300 مصاب.

وقال المصدر - فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن الحصيلة بلغت نحو 20 قتيلا وأكثر من 300 مصاب فى حادث خروج القطار عن مساره فى ولاية تكيرداج شمال غربى البلاد ، مشيرا إلى وجود جرحى فى حالة خطيرة.



إحدى الركاب عقب اصابتها



جانب من الحادث



حادث قطار تركيا



خروج القطار عن القضبان



عدد من المصابين جراء خروج القطار عن مساره



قطار تركيا عقب خروجه عن القضبان



قطار تركيا عقب خروجه عن مساره