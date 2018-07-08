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الأحد، 08 يوليه 2018 07:49 ص
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صور.. ارتفاع ضحايا الفيضانات فى اليابان إلى 64 شخصا.. وإجلاء الملايين

الأحد، 08 يوليه 2018 07:08 ص
صور.. ارتفاع ضحايا الفيضانات فى اليابان إلى 64 شخصا.. وإجلاء الملايين الفيضانات فى اليابان
طوكيو (رويترز)
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ارتفع عدد قتلى الأمطار الغزيرة غير المسبوقة فى اليابان، إلى ما لا يقل عن 64 شخصا، اليوم الأحد، فى الوقت الذى أجبرت فيه الفيضانات عدة ملايين على ترك منازلهم، مع توقع هطول مزيد من الأمطار على بعض المناطق ليوم واحد آخر على الأقل.

وأدت الأمطار الغزيرة التى هطلت على بعض مناطق غرب اليابان، بمعدل يزيد ثلاث مرات عن المعتاد خلال شهر يوليو إلى انهيارات أرضية، كما أدت إلى فيضان الأنهار لتحاصر كثيرين فى منازلهم أو فوق أسطح المبانى.

وقال مسئول فى وكالة الأرصاد الجوية اليابانية فى مؤتمر صحفى" لم نشهد مطلقا مثل هذا النوع من الأمطار من قبل، "هذا وضع خطير للغاية".

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن ما لا يقل عن 64 شخصا لقوا حتفهم كما فُقد 44 آخرون، ومن بين الضحايا صبى عمره تسع سنوات من المعتقد أن انهيارا أرضيا حاصره داخل منزله وقتل أيضا ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أحدهم رجل فى الثمانينات من عمره.

وشكلت الحكومة اليابانية مركزا لإدارة الطوارئ فى مكتب رئيس الوزراء كما تم إرسال نحو 54 ألف رجل إنقاذ من إدارات الجيش والشرطة والإطفاء عبر مساحة شاسعة فى جنوب غرب وغرب اليابان، وقال رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى "مازال أشخاص كثيرون مفقودين كما أن هناك آخرين بحاجة للمساعدة، إننا نسابق الزمن".

انهيار منازل فى اليابان
انهيار منازل فى اليابان

 

رجال الانقاذ فى اليابان
رجال الانقاذ فى اليابان

 

غرق منازل فى اليابان
غرق منازل فى اليابان

 

هبوط أرضى بسبب الأمطار
هبوط أرضى بسبب الأمطار

 

 


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اليابان

الأمطار الغزيرة

أمطار غزيرة

أمطار غير المسبوقة




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