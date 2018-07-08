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شرطى بريطانى يخضع لفحص طبى بسبب احتمال تعرضه لغاز الأعصاب "نوفيتشوك"

الأحد، 08 يوليه 2018 01:08 ص
شرطى بريطانى يخضع لفحص طبى بسبب احتمال تعرضه لغاز الأعصاب "نوفيتشوك" عناصر من الشرطة البريطانية
لندن (أ ف ب)
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يخضع شرطى بريطانى، السبت لفحص طبّى بسبب احتمال تعرّضه لغاز الأعصاب نوفيتشوك المصنّع فى العهد السوفياتى، حسبما أفاد المستشفى الذى أدخل إليه، وذلك بعد تسمّم زوجين بريطانيَين بالغاز نفسه فى نهاية الأسبوع المنصرم فى جنوب غرب إنكلترا.

وقال متحدث باسم مستشفى سالزبرى، إن الشرطى طلب الحصول على "استشارة طبية" ونُقل إلى مدينة سالزبرى من أجل إجراء "اختبارات متخصصة".

ومرضت دون ستورغيس (44 عاما) وتشارلى راولى (45 عاما) السبت الفائت فى امزبيري، البلدة الصغيرة فى مدينة سالزبرى حيث تسمم الجاسوس الروسى سيرغى سكريبال وابنته يوليا فى الرابع من مارس، ما أثار مجددا المخاوف بين السكان المحليين.

وقالت الشرطة إنها تأكدت من أنّ الزوجين تعرّضا لغاز أعصاب بعد أن "تعاملا مع غرض ملوث"، ولم تستبعد الشرطة احتمال تعرّض أشخاص آخرين إلى السم الذى تشتبه فى أنه من مخلّفات محاولة قتل سكريبال وابنته، رغم أنها ليست متأكدة من ذلك.

وتُلقى لندن باللوم على روسيا فى الهجوم على سكريبال، حيث اتهم وزير الداخلية ساجد جاويد موسكو الخميس باستخدام بريطانيا "مكباً للسم"، فيما نفت روسيا بشدة هذه الاتهامات.

وقال جاويد للبرلمان "حان الوقت لكى تُقدّم الدولة الروسية تفسيرًا لما حدث بالضبط"، إلا أنّ روسيا سارعت إلى الردّ متهمةً بريطانيا بممارسة "ألعاب سياسية قذرة" ومحاولة "تعكير المياه" و"تخويف موطنيها".

وأدى حادث سكريبال إلى أزمة دبلوماسية كبيرة دفعت بريطانيا وحلفاءها إلى سحب موظفين دبلوماسيين من موسكو، فيما اتخذت موسكو خطوات مماثلة.

 


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