شاهد.. هذا ما سيطلبه نتنياهو من الرئيس الروسى بوتين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية التى عقدت مساء اليوم الأحد إنه سيبحث مع الرئيس الروسى فاديمير بوتين خلال الزيارة التى سيجريها هذا الأسبوع للعاصمة الروسية موسكو العديد من الملفات أهمها الملف السورى.

هذا ما سأجثه في لقائي المرتقب مع الرئيس الروسي بوتين: لن نقبل بتموضع القوات الإيرانية وللقوات الموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية وسنطالب من سوريا ومن الجيش السوري الحفاظ على اتفاقية فك الاشتباك من العام 1974 بحذافيرها. pic.twitter.com/cn00KLyuFa — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) July 8, 2018

وأكد نتنياهو أنه سيؤكد للرئيس الروسى أن الجيش الإسرائيلى لن يقبل بوضع قوات ايرانية وللقوات الموالية لها مثل منظمة حزب الله اللبنانى في أي جزء من الأراضي السورية ووسيطلب من سوريا عبر روسيا الحفاظ على اتفاقية فك الاشتباك الموقعة فى عام 1974 بحذافيرها.