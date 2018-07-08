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شاهد.. هذا ما سيطلبه نتنياهو من الرئيس الروسى بوتين

الأحد، 08 يوليه 2018 03:55 م
شاهد.. هذا ما سيطلبه نتنياهو من الرئيس الروسى بوتين بنيامين نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية التى عقدت مساء اليوم الأحد إنه سيبحث مع الرئيس الروسى فاديمير بوتين خلال الزيارة التى سيجريها هذا الأسبوع للعاصمة الروسية موسكو العديد من الملفات أهمها الملف السورى.

وأكد نتنياهو أنه سيؤكد للرئيس الروسى أن الجيش الإسرائيلى لن يقبل بوضع قوات ايرانية وللقوات الموالية لها مثل منظمة حزب الله اللبنانى  في أي جزء من الأراضي السورية ووسيطلب من سوريا عبر روسيا  الحفاظ على اتفاقية فك الاشتباك الموقعة فى عام 1974 بحذافيرها.

 

 

 


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