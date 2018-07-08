شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات عن أكبر مشروع إسكان للعشوائيات بشرق القاهرة

كتب ــ ماجد تمراز

أنشأت محافظة القاهرة، مشروع الإسكان الاجتماعى "أهالينا" المقام بنطاق حى السلام أول، ضمن خطة المحافظة لتنفيذ مشروعات لتطوير المناطق العشوائية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لقاطنيها ورفع المستوى المعيشى لهم، وعرض كل ما لا يعرفه القارئ عن مشروع أهالينا الجديد فى هذه النقاط:

1- المشروع مقام على مساحة 11 فدانا لنقل الأسر المقيمة على محور ترعة الطوارئ بحى السلام أول

2- إنشاء 104 محلات تجارية مع إقامة مول تجارى على مساحة 4400 م2 به

3- إنشاء 25 عمارة سكنية، بإجمالى 1064 وحدة سكنية

4- مساحة الوحدة السكنية 90 م2 تشمل 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام

5- إنشاء مدرسة ومركز طبى ومسجد وقاعة مناسبات وسوق تجارى وملعب خماسى ومساحات خضراء وأماكن لانتظار السيارات

6- ينفذ المشروع 12 شركة مقاولات من الشركات الوطنية المشهود لها بالخبرة والكفاءة

7- الأرض التى يقام عليها المشروع كانت تستغل كمخزن لشركة الصرف الصحى

8- البنك الأهلى تبرع بحوالى 350 مليون جنيه للمشاركة فى المشروع ومشاركة 16 كيانا اقتصاديا فى تمويله

9- إقامة مدرسة تضم 28 فصلا دراسيا ومدرسة يابانية بتكلفة 28 مليون جنيه

10- المشروع يتضمن تحويل ترعة الطوارئ من منطقة عشوائية إلى منطقة مثالية