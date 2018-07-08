س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تفاصيل إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين ؟

كتب عبد الرحمن سيد

تشرف الإدارة العامة لمرور الجيزة على عملية إغلاق شارع وادى النيل بالمهندسين، بالتنسيق مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق لإنشاء محطة مترو وادى النيل، ضمن مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق، على أن يتم مراقبة الطرق البديلة بالكاميرا.

اليوم السابع يقدم لقرائه المعلومات الكافية لمعرفة تفاصيل الأعمال فى السطور التالية.

ما هى مدة غلق شارع وادى النيل فى المهندسين ؟

تستغرق تلك الأعمال 3 سنوات ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق

لماذا تم غلق الطريق ؟

لإنشاء محطة مترو وادى النيل مثل التوفيقية بشارع عرابى

ما هى الشوارع المغلقة بسبب تلك الأعمال؟

تم إغلاق الحركة المرورية بشارع وادى النيل فى الاتجاهين من تقاطعه مع شارع جزيرة العرب حتى تقاطعه مع شارع شهاب، وإغلاق شارع الحجاز فى الاتجاهين من تقاطعه مع شارع وادى النيل حتى تقاطعه مع شارع محمود بدر الدين

كم طول المسافة التى تم إغلاقها بالشوارع؟

تم غلق شارع وادى النيل بالمهندسين لمسافة 300 متر فى الاتجاهين وإغلاق شارع الحجاز فى الاتجاهين بطول 100 متر

هل هناك تحويلات مرورية بسبب الأعمال؟

تم إجراء التحويلات المرورية للقادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع جامعة الدول العربية عليه الدخول يمينا لشارع شهاب إجبارى حتى الوصول لشارع جامعة الدول العربية، أما القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع جزيرة العرب فعليه الدخول يمينا من شارع شهاب ثم يسارا بشارع لبنان ومنه لشارع جزيرة العرب ،والقادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع الحجاز عليه الدخول يسارا لشارع على عبد الحليم البهى أول مخرج النفق ثم يمينا بشارع محمود بدر الدين وصولا لشارع الحجاز، والقادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه نفق وادى النيل عليه الدخول يسارا اتجاه شارع جزيرة العرب ثم يمينا لشارع لبنان ثم يمينا بشارع شهاب وصولا لشارع ونفق وادى النيل.

كم عدد العلامات الإرشادية بمحيط الأعمال ؟

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة 35 لوحة إرشادية و مرورية بنطاق التحويلات بالكامل

ما هى توجيهات إدارة المرور للسائقين ؟

تهيب إدارة المرور بقائدى السيارات بالالتزام بالتحويلات المشار إليها تجنباً لحدوث أى كثافات مرورية وسط نشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدى السيارات فى الاتجاهات الجديدة.