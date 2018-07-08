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سوريا تعلن إصابة طائرة إسرائيلية خلال إحباط العدوان على مطار عسكرى بحمص

الأحد، 08 يوليه 2018 10:58 م
سوريا تعلن إصابة طائرة إسرائيلية خلال إحباط العدوان على مطار عسكرى بحمص جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
بيروت (رويترز)
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قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان" على مطار التيفور بريف حمص وأصابت طائرة حربية إسرائيلية، وأسقطت صواريخ إسرائيلية كانت تستهدف المطار مساء اليوم الأحد.

وقالت متحدثة عسكرية إسرائيلية إن إسرائيل لا تعلق على التقارير الأجنبية، وتزايدت مخاوف إسرائيل من تنامى نفوذ عدوها اللدود إيران خلال فترة الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات فى جارتها سوريا. ونفذت الطائرات الإسرائيلية ضربات عبر الحدود لأهداف تصفها بأنها انتشار إيرانى أو شحنات أسلحة تنقل إلى حزب الله اللبنانى المدعوم من إيران.

وألقت سوريا، إضافة إلى حليفتيها إيران وروسيا، باللوم على إسرائيل فى الهجوم الذى استهدف المطار نفسه فى حمص فى التاسع من أبريل نيسان والذى أسفر عن مقتل سبعة من رجال الحرس الثورى الإيراني. وتوعدت طهران آنذاك بالرد.

وقالت وكالة الأنباء العربية السورية إن الهجوم الصاروخى الذى وقع اليوم الأحد لم يسفر إلا عن أضرار مادية، ونقلت الوكالة عن مصدر عسكرى قوله "وسائط دفاعنا الجوى تصدت لعدوان إسرائيلى وأسقطت عددا من الصواريخ التى كانت تستهدف مطار التيفور".

وأضافت أن الدفاعات الجوية أصابت إحدى "الطائرات المهاجمة وأرغمت البقية على مغادرة الأجواء"، وفى مايو قالت إسرائيل إنها هاجمت ما وصفته ببنية تحتية عسكرية لطهران فى سوريا، واتهمت القوات الإيرانية بإطلاق صواريخ على مرتفعات الجولان السورية التى تحتلها إسرائيل فى أكبر تصعيد عسكرى بين البلدين.

 


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