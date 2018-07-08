video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 07:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط عاطل بحوزته بندقية "بمب أكشن" بالجيزة

الأحد، 08 يوليه 2018 06:00 ص
سقوط عاطل بحوزته بندقية "بمب أكشن" بالجيزة ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بحيازته بندقية آلية ماركة بمب اكشن، غير مرخصة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط "م.أ" عاطل فى حيازة سلاح نارى غير مرخص، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته بندقية ماركة "بمب اكشن" غير مرخصة.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، فحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطل بحوزته بندقية آليه و43 طلقة بالمحلة

أمن سوهاج يضبط تاجر أسلحة وبحوزته 3 بنادق و4 خزن و100 طلقة بمركز العسيرات

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر اليوم

سلاح نارى

حيزاة سلاح

امن الجيزة




لا تفوتك
نقيب الصحفيين: تلقينا استدعاء من النيابة لمثول مكرم محمد أحمد للتحقيق غدا

نقيب الصحفيين: تلقينا استدعاء من النيابة لمثول مكرم محمد أحمد للتحقيق غدا

ناسا تلتقط صورا جديدة تظهر الانهيارات الجليدية على سطح المريخ

ناسا تلتقط صورا جديدة تظهر الانهيارات الجليدية على سطح المريخ

الحج عبر "الأونلاين" يقضى على زمن رسم الطيارة والكعبة على منازل زوار بيت الله.. الأزهر والإفتاء يتواجدان على السوشيال ميديا لنشر الوعى.. صفحات الفيس بوك تسوق مستلزمات الإحرام.. وسليفى الكعبة "مثار جدل"

الحج عبر "الأونلاين" يقضى على زمن رسم الطيارة والكعبة على منازل زوار بيت الله.. الأزهر والإفتاء يتواجدان على السوشيال ميديا لنشر الوعى.. صفحات الفيس بوك تسوق مستلزمات الإحرام.. وسليفى الكعبة "مثار جدل"

شاهد.. 3 رهانات مثيرة أشعلت منافسات كأس العالم

شاهد.. 3 رهانات مثيرة أشعلت منافسات كأس العالم

اعتقال قس فى زيمبابوى يبيع تذاكر لدخول الجنة بــ500 دولار

اعتقال قس فى زيمبابوى يبيع تذاكر لدخول الجنة بــ500 دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة