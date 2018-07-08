سقوط عاطل بحوزته بندقية "بمب أكشن" بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بحيازته بندقية آلية ماركة بمب اكشن، غير مرخصة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط "م.أ" عاطل فى حيازة سلاح نارى غير مرخص، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته بندقية ماركة "بمب اكشن" غير مرخصة.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، فحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.