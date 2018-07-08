سقوط المتهمين بالسطو على سيارتى مواشى وقتل سائق بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، بالتنسيق مع الأمن العام، القبض على 3 من المتهمين بالسطو على سيارتى مواشى، بطريق "بلبيس- أبو حماد" وقتل سائق وإصابة سائق آخر بأعيرة نارية، تصادف مرورهم أثناء واقعة السرقة من تجار المواشى، وسرقة 50000 جنيه، وتم إحالتهم للنيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " محمد قايد عبد الرحمن" 38 سنة تاجر مواشى، و" عبد السلام أحمد" 45 سنة تاجر مواشى، مقيمان قرية الجعفرية مركز أبوحماد، و" الهادى صالح محمد" 67 تاجر مواشى، و" رضا الهادى صالح" 30 سنة تاجر مواشى، مقيمان الأسدية مركز أبوحماد، بقيام 6 أشخاص مجهولين يستقلون ثلاث دراجات بخارية أحدهم يحمل بندقيه آلية، بإطلاق أعيرة نارية وإستيقافهم والإستيلاء على مبلغ مالى قدره (50000) جنيه، أثناء استقلالهم السياره رقم "ر ل ج 6791" نقل شيفروليه أمام قرية هدى شعراوى دائرة المركز، وأصابت مستقلى السياره "رقم د ب س 8795" نقل القادمه بالطريق المقابل، وهما " شعبان أبوهاشم عبد القادر" 47 سنة سائق مقيم الأسدية، بطلق نارى بالرقبة، وتوفى فى الحال، وإصابة" أحمد جمعة سالم" 26 سنة سائق مقيم العزازى بطلق نارى بالكتف الأيمن.

تم تشكيل فريق بحث جنائى قاده اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، وضم فريق البحث ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، برئاسة الرائد نبيل غيث، وضباط مباحث مركز شرطة أبوحماد برئاسة الرائد محمد درويش، وبرفقته معاونيه، بإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وتوجيهات العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، وأسفرت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، كل من" نادر م ع" شهرته يوسف، 22 سنة عاطل، مقيم بساتين بركات مركز بلبيس، مطلوب ضبطه فى القضية رقم 4876 لسنة 2018 إدارى بلبيس، سرقة بالإكراه، و" محمود ع م " وشهرته محمود السويكى، 20 سنة عاطل مقيم ذات العنوان، ومطلوب ضبطه فى ذات القضية، و"حسن ع م ع" وشهرته"حسن السويركي" 20 سنة عاطل مقيم بساتين بركات، ومطلوب ضبطه فى ذات القضية، و" محمود ال ف" وشهرته القذافى، 25 سنة مقيم بساتين بركات، ومطلوب ضبطه فى 6 قضايا سرقة بالإكراه، و" محمود م ح" وشهرته محمود الزونجى، 25 سنة عاطل مقيم السعادات، بلبيس، والسابق إتهامه فى عدد (7 قضايا ما بين مخدرات سرقه بالاكراه، سلاح وذخيره، شروع فى قتل، استعراض قوه) آخرهم القضية، رقم 21133/2016 جنايات بلبيس " مخدرات، و" محمود أ م " 23 سنة عاطل مقيم بسانين بركات".

وبعد تكثيف التحريات والجهود تمكنت أحدى المأموريات، من البحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بمحل إقامتهم وأماكن ترددهم بالتنسيق مع الأمن العام، وأسفرت إحدى المأموريات عن ضبط الأول والثانى والثالث، أثناء استقلالهم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، المستخدمة فى الواقعة، بحوزة الأول بندقية إليه و5 طلقات وبحوزة الثانى بندقية آلية و6 طلقات، وبحوزة الثالث مطواة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بالاشتراك مع الآخرين، على سرقة أحدى السيارات من قائدها تحت التهديد لمرورهم بضائقة مالية، وتوجهوا إلى طريق" بلبيس – أبوحماد" وقاموا باستيقاف إحدى السيارات عقب إطلاق أعيره نارية، واستولوا على المبلغ المالى من مستقليها وأثناء إطلاق الأعيرة النارية تصادف مرور إحدى السيارات النقل بذات الطريق، أصابت مستقليها وأدت إلى وفاة سائق وإصابة الثانى، تم التحفظ على الجناة والمضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة، وملاحقة باقى الجناة.