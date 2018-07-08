سفينتان حربيتان أمريكيتان تمران من مضيق تايوان وسط توترات مع بكين

واشنطن (رويترز)

عبرت سفينتان حربيتان أمريكيتان من مضيق تايوان، السبت، فى رحلة سيُنظر إليها على الأرجح فى الجزيرة التى تحكم نفسها كمؤشر على دعم الرئيس دونالد ترامب وسط تزايد التوتر مع الصين.

وقال الكابتن تشارلى براون المتحدث باسم الأسطول الأمريكى فى المحيط الهادى لرويترز فى بيان "قامت سفينتان من البحرية الأمريكية بمرور روتينى فى المياه الدولية لمضيق تايوان يومى 7و8 يوليو (بالتوقيت المحلي)".

وأضاف براون "تمر سفن البحرية الأمريكية بين بحر الصين الجنوبى وبحر الصين الشرقى عبر مضيق تايوان وفعلت ذلك لسنوات عديدة".

وقال مسؤولون أمريكيون، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن المدمرتين موستين وبنفولد نفذتا المرور بمضيق تايوان، وفى وقت سابق اليوم قالت وزارة الدفاع فى تايوان إن السفينتين تتحركان فى اتجاه الشمال الشرقى وأضافت أن الوضع يتوافق مع القواعد.

ولا ترتبط واشنطن بعلاقات رسمية مع تايوان لكنها ملزمة قانونا بمساعدتها فى الدفاع عن نفسها وهى مصدر الأسلحة الرئيسى للجزيرة. ودأبت الصين على قول إن تايوان هى القضية الأكثر حساسية فى علاقاتها مع الولايات المتحدة.