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سفيرة أمريكا لدى الناتو: روسيا تؤلب تركيا على الحلف لتقويضه وزعزعة استقراره

الأحد، 08 يوليه 2018 08:38 م
سفيرة أمريكا لدى الناتو: روسيا تؤلب تركيا على الحلف لتقويضه وزعزعة استقراره حلف الناتو
واشنطن (أ ش أ)
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قالت كاى بيلى هاتشيسن السفيرة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسى "ناتو" ، اليوم الأحد ، إن روسيا تحاول "تأليب" تركيا على الحلف فى محاولة لتقويضه وزعزعة استقراره.

وفى تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قالت هاتشيسن "أعتقد أن روسيا تحاول تأليب تركيا ، الروس يحاولون تأليب العديد من حلفائنا ، أعتقد أنهم يريدون زعزعة استقرار أقوى تحالف عسكرى فى التاريخ وهو الناتو".

ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات هاتشيسن تلقى بشكوك حول ما إذا كانت روسيا ستنجح فى جهودها للتأثير على التزامات تركيا تجاه الناتو.

وقالت هاتشيسن إن تركيا تساعد الولايات المتحدة منذ وقت طويل ، مشيرة إلى أن واشنطن تعلم أيضا أن روسيا تحاول التدخل فى ذلك.

وذكرت الصحيفة أن تركيا حليف قديم للولايات المتحدة خاصة فى جهود مكافحة الإرهاب ، لكن مؤخرا اقتربت أنقرة إلى موسكو ما أثار مخاوف فى الغرب من أن روسيا تحاول التأثير على التزامات تركيا تجاه الناتو.

وأشارت إلى أن أنقرة وموسكو أنهيا فى ديسمبر الماضى اتفاقية تشترى تركيا بموجبها أنظمة صواريخ دفاعية "إس-400" الروسية، إضافة إلى أن روسيا تبنى حاليا أول محطة طاقة نووية فى تركيا، بجانب خط إمداد غاز "تورك ستريم" والذى سينقل الغاز من روسيا إلى تركيا.

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا فى وقت مبكر من العام الجارى بعد أن بدأت أنقرة عملية عسكرية فى شمال سوريا لطرد القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، وهو ما يهدد بمواجهة عسكرية بين أمريكا وتركيا.

وتأتى تصريحات هاتشيسن، اليوم الأحد، قبل أيام من زيارة دونالد ترامب إلى بروكسل لحضور القمة السنوية للناتو، ومن المتوقع أن يلتقى بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى هليسنكى يوم 16 يوليو الجارى.

 


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