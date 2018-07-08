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الأحد، 08 يوليه 2018 01:59 م
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سعر اليورو اليوم الأحد 8-7-2018 وصعود العملة الأوروبية

الأحد، 08 يوليه 2018 12:37 م
سعر اليورو اليوم الأحد 8-7-2018 وصعود العملة الأوروبية يورو _ أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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ارتفع سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأحد 8-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغا فى تعاملات آخر البنك الأهلى المصرى 20.76 جنيه للشراء 21.03 جنيه للبيع.

 

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى..

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

20.85  جنيه للشراء

21.01  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.76 جنيه للشراء

21.03 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.76 جنيه للشراء

21.03 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

20.83 جنيه للشراء

21.11 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى

cib

 

20.83 جنيه للشراء

21.11 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

20.79  جنيه للشراء

21.06 جنيه للبيع

 

 

 

 


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