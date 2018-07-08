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سعر الدولار اليوم الأحد 8-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الأحد، 08 يوليه 2018 11:11 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 8-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية دولار _ أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 8-7-2018، مسجلاً فروقا طفيفة فى السعر من بنك لآخر، حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى 17.81جنيه للشراء و 17.95 جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى.

 

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك، والذى جاء كالتالى..

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.81 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

cib

 

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

 


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