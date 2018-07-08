video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ساركوزى يطالب بشهادات لمصلحته لم تقدمها ليبيا فى قضية تمويل حملته الرئاسية

الأحد، 08 يوليه 2018 05:37 م
ساركوزى يطالب بشهادات لمصلحته لم تقدمها ليبيا فى قضية تمويل حملته الرئاسية الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى
أ ف ب
إضافة تعليق

حض محامى الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى، المتهم بتمويل حملته الرئاسية فى 2007 بأموال ليبية، نيابة باريس للحصول على شهادات للدفاع عن موكله لم تسلمها طرابلس، كما علم، الأحد، من مصدر قريب من الملف.

وأكد مسئولان ليبيان سابقان يدعمان التهم ضد الرئيس السابق، أن الوثيقة التى حركت القضية مزورة، وذلك فى شهادات لهما غير مباشرة أوردتها السلطات الليبية الخريف الماضى ولم ترفق بالملف، وبعد تأكيد نيابة باريس بأن هذه الافادات غير متوفرة بعد، طلب المحامى تييرى هيرزوج، من المدعى فرنسوا مولانس، فى رسالة مؤرخة فى 28 يونيو، اطلعت عليها "فرانس برس"، "اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسلم هذه الوثائق"، وكشفت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" هذه المعلومات.

والسبب هو مذكرة ليبية نسبت إلى موسى كوسى الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الليبى نشرها موقع ميديابارت بين دورتى الانتخابات الرئاسية فى 2012، تشير إلى فرضية تمويل سرى بقيمة 50 مليون يورو، وعلى الفور قدم ساركوزى شكوى تزوير ضد ميديابارت، لكن القضاء رفضها واكدت محكمة الاستئناف فى باريس فى نوفمبر القرار الذى اصدره القضاة فى 30 مايو 2016.

وفى 21 مارس وجهت إلى ساركوزى الذى ينفى بشدة تلقى الأموال من نظام القذافى الذى قتل فى 2011، تهم "الفساد" و"التمويل عير المشروع لحملة انتخابية" و"اخفاء اختلاس أموال ليبية عامة"، واستند قضاة التحقيق مجددا إلى شهادات مقربين من القذافى فى نهاية 2016 ومطلع 2017 فى سجن الهضبة (وسط) من حيث أخرجا وهما رئيس الوزراء السابق البغدادى المحمودى والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية عبد الله السنوسى.

وخلاصة السلطات الليبية المرفقة بهذه الشهادات التى اطلعت عليها "فرانس برس"، تفيد بأن الرجلين "أكدا أن الوثيقة المنسوبة إلى موسى كوسى، ليست صحيحة، وبالتالى فهى زائفة" وهو ما أكده خطيا شخص ثالث، وقال المحققون الفرنسيون فى تحليلهم لهذه الخلاصة التى رفعت فى أكتوبر إلى القضاة الفرنسيين، إنهم "لم يحصلوا على مضمون جلسات الاستماع هذه".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القضاء الفرنسى يعلق التحقيق مع وزير داخلية ساركوزى بشأن قضية التمويل الليبى

استدعاء وزير داخلية ساركوزى أمام القضاء بشأن قضية التمويل الليبى

ساركوزى يدفع ببطلان إجراءات اتهامه فى قضية التمويل الليبى لحملته الانتخابية

توجيه الاتهام لوزير سابق بـ"التواطوء فى تمويل غير شرعى" لحملة ساركوزى

مترجم القذافى يكشف تفاصيل تمويل حملة ساركوزى

اخبار عالمية

نيكولا ساركوزى

الرئيس الفرنسى

الاستخبارات الليبية

قضايا فساد

الانتخابات الفرنسية

اخبار العالم

اخبار فرنسا




لا تفوتك
فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة