video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 06:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب بحيرة طبريا

الأحد، 08 يوليه 2018 05:43 م
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب بحيرة طبريا مقياس ريختر
عمان (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مرصد الزلازل الأردنى عن تسجيل هزة أرضية ضربت بحيرة طبريا اليوم الأحد بقوة 1ر4 درجة على مقياس ريختر عند الساعة 30ر4 بالتوقيت المحلى.

وقال مدير المرصد الدكتور محمود القريوتى - فى تصريح - إن الهزة كانت على عمق 5 كيلومترات فى بحيرة طبريا، وشعر بها سكان مدينتى اربد والزرقاء، مضيفا أن هذه الهزات ضمن النشاط الزلزالى الذى تشهده المنطقة بين الحين والآخر، خاصة أن الأردن يقع على فالق البحر الميت المعروف بنشاطه الزلزالى.

ويسجل مرصد الزلازل الأردنى منذ فجر الأربعاء الماضى نشاطا زلزاليا مركزه بحيرة طبريا على عمق 12 كيلومترا، ووقعت أقوى الهزات التى سجلها المرصد يوم الخميس الماضى عند الساعة 45ر10 مساء بالتوقيت المحلى وبلغت قوتها 7ر4 درجة شعر بها سكان بعض مناطق العاصمة عمّان وسحاب ومناطق الزرقاء والرصيفة.

وكانت مدينة العقبة قد شهدت يوم 22 نوفمبر 1995 زلزالا بلغت قوته 3ر7 درجة على مقياس ريختر، وتشهد مناطق مختلفة من المملكة خاصة مناطق الجنوب نشاطا زلزاليا لوقوعها فى حفرة الانهدام على الشق السورى الإفريقى (فالق البحر الميت)، ما جعلها عرضة لهزات أرضية نتيجة تحرك الألواح فى باطن الأرض.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب شرق العاصمة اليابانية

زلزال بقوة 5.2 يضرب أقصى الشرق الروسى دون إصابات

طبريا

زلزال

اخبار الزلازل

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

بحيره طبريا




لا تفوتك
فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة