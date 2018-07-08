زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب بحيرة طبريا

عمان (أ ش أ)

أعلن مرصد الزلازل الأردنى عن تسجيل هزة أرضية ضربت بحيرة طبريا اليوم الأحد بقوة 1ر4 درجة على مقياس ريختر عند الساعة 30ر4 بالتوقيت المحلى.

وقال مدير المرصد الدكتور محمود القريوتى - فى تصريح - إن الهزة كانت على عمق 5 كيلومترات فى بحيرة طبريا، وشعر بها سكان مدينتى اربد والزرقاء، مضيفا أن هذه الهزات ضمن النشاط الزلزالى الذى تشهده المنطقة بين الحين والآخر، خاصة أن الأردن يقع على فالق البحر الميت المعروف بنشاطه الزلزالى.

ويسجل مرصد الزلازل الأردنى منذ فجر الأربعاء الماضى نشاطا زلزاليا مركزه بحيرة طبريا على عمق 12 كيلومترا، ووقعت أقوى الهزات التى سجلها المرصد يوم الخميس الماضى عند الساعة 45ر10 مساء بالتوقيت المحلى وبلغت قوتها 7ر4 درجة شعر بها سكان بعض مناطق العاصمة عمّان وسحاب ومناطق الزرقاء والرصيفة.

وكانت مدينة العقبة قد شهدت يوم 22 نوفمبر 1995 زلزالا بلغت قوته 3ر7 درجة على مقياس ريختر، وتشهد مناطق مختلفة من المملكة خاصة مناطق الجنوب نشاطا زلزاليا لوقوعها فى حفرة الانهدام على الشق السورى الإفريقى (فالق البحر الميت)، ما جعلها عرضة لهزات أرضية نتيجة تحرك الألواح فى باطن الأرض.