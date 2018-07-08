رفع حالة الطوارئ من مناطق هطول الأمطار الموسمية الغزيرة فى اليابان

طوكيو (أ ش أ)

رفع مسئولو الطقس اليوم الأحد، حالة الطورائ التى فرضت على محافظتى "كوتشي" و"إهيمه" الواقعتين بجزيرة "شيكوكو"، إثر تعرضهما للأمطار الموسمية الغزيرة، لكنهم أوصوا باستمرار توخى الحذر حيال الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية أن وكالة الأرصاد الجوية، أفادت بأنه ارتفع متوسط هطول الأمطار الشهرى لثلاثة أضعاف بمدينة "شيكو كوتشو" الواقعة بمحافظة "إهيمه" ومدينة "جوجو جيفو"، مشيرة إلى أنه هطل أكثر من 1000 ملى متر من مياه الأمطار على مدينة "جوجو جيفو" منذ يوم الثلاثاء الماضى.

يذكر أنه أعلنت السلطات اليابانية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة التى تجتاح غرب البلاد إلى 73 قتيلا فيما لا يزال 63 شخصا فى عدد المفقودين ويرقد 7 أشخاص فى حالة خطرة.