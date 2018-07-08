رفض تظلم "أشرف الضبع" من عدم إعلان فوزه برئاسة مصر للمقاصة بالتزكية

كتب هانى الحوتى

عقدت لجنة فحص التظلمات، والمشكلة بموجب قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 688 لسنة 2018 للنظر فى التظلم المقدم من الدكتور أشرف الضبع، من قرار الهيئة واللجنة المشرفة على انتخابات شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، بعدم الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 46959 لسنة 72 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكذا التظلم من عدم إعلان فوزه بالتزكية على منصب رئيس مجلس الإدارة.

وانتهت اللجنة المشرفة على الانتخابات، اليوم الأحد، بقبول التظلم شكلاً، وفى الموضوع بالآتى:

أولاً: استبعاد المرشح محمد سليمان عبد السلام من قائمة المرشحين لانتخابات رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 46959 لسنة 72ق.

ثانيًا: برفض التظلم المقدم من الدكتور أشرف محمود إبراهيم محمد الضبع، المرشح لرئاسة مجلس إدارة شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى.

وكشفت اللجنة عن أسباب رفضها للتظلم أن نصوص النظام الأساسى لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى قد أناط للجمعية العامة الاختصاص قانوناً بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، حسبما ورد صراحة فى المادة (18) من النظام الأساسى التى تنص على: «ثالثًا: تتولى الجمعية العامة للشركة ما يلي:-

1] انتخاب مرشح واحد من قائمة المرشحين لرئاسة الشركة».

وهو الأمر الذى دعا الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تكليف مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بدعوة الجمعية العامة لأعمال شئونها لاختيار رئيس مجلس إدارة الشركة.