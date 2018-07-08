video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 07:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس حى مصر القديمة: مبنى سينما فاتن حمامة ليس له قيمة معمارية وصدر قرار بهدمه

الأحد، 08 يوليه 2018 05:10 م
رئيس حى مصر القديمة: مبنى سينما فاتن حمامة ليس له قيمة معمارية وصدر قرار بهدمه محمد زين العابدين رئيس حى مصر القديمة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد محمد زين العابدين رئيس حى مصر القديمة، أن مبنى سينما فاتن حمامة ليس أثرى أو تراث معمارى وليست له قيمة معمارية، مشيرا إلى أن ملاك المبنى حصلوا على تراخيص هدم للمبنى.
 
وأوضح رئيس حى مصر القديمة لـ"اليوم السابع"، أن البعض يزعم أن المبنى المزمع هدمه هو تابع للآثار ومبنى ذو طراز معمارى، وهذا غير صحيح، مشيرًا إلى أن شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائى المندمجة فى شركة مصر للصوت والضوء كانت مستأجرة لسينما فاتن حمامة، وسلمتها إلى ملاكها فى يوليو 2002 بعد نهاية التعاقد المبرم، ومؤخرا صدر ترخيص الهدم مستوفيا وذلك وفقا لما أكدته وزارة الثقافة.
 
وأشار زين العابدين إلى أن السينما متوقة عن العرض منذ عام 2003، وأن الشركة المستأجرة قامت بتسليم سينما فاتن حمامة بكامل الأرض ومبانى السينما والمنقولات والآلات والتجهيزات بالسينما إلى ملاكها بتاريخ 1 يوليو 2002 دون أدنى مسئولية أو التزامات على الشركة تجاه أى جهة حكومية أو غير حكومية دون أدنى مسؤولية على شركة الصوت والضوء التى خلفت شركة مصر التوزيع ودور العرض، وقررت اللجنة الدائمة لحصر المنشآت فى يناير 2018 أن المبنى وهو سينما فاتن ليس له قيمة معمارية أو عمرانية، علاوة على مخاطبة وزارة الثقافة لحى مصر القديمة فى 2002 بشأن طلب أمجد حسين محمود بشأن استخراج بيان صلاحية لسينما فاتن.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حى مصر القديمة يزيل مبنى بدون ترخيص ومقهى مخالف بالمنيل

غلق مقاهى مخالفة خلال حملة لرفع الإشغالات بالمنيل فى مصر القديمة

إخماد حريق شب داخل شقة سكنية فى مصر القديمة دون إصابات

الصوت والضوء

سينما فاتن حمامة

فاتن حمامة

مصر القديمة

اخبار القاهرة

القاهرة




لا تفوتك
فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة