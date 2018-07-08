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رئيس جهاز الشروق: تنفيذ أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة

الأحد، 08 يوليه 2018 11:08 ص
رئيس جهاز الشروق: تنفيذ أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة محاور وطرق جديده- صوره ارشيفيه
كتب أحمد حسن
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قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه يتم حالياً تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، ومنها محور السادات، فى المسافة بين مدخل (2) إسماعيلية وحتى ميدان النهضة، ضمن أعمال تطوير الحى الأول شرق، وتتضمن الأعمال التى يجرى تنفيذها، تطوير وتوسعة القطاع العرضى للطرق، وتعديل التقاطعات، وعمل دورانات قياسية، ومطبات فى الأماكن المطلوبة، وأعمال الزراعة للميادين والجزر الوسطى، وتنفيذ ساحات للانتظار، وتجديد الأرصفة والمشايات، وتوفير سلات للقمامة.

وأضاف المهندس شريف الشربينى: يجرى تنفيذ أعمال توسعة ورفع كفاءة الجزء الشمالى من الطريق الشرقى من مدخل الإسماعيلية 2 حتى محور الشباب.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إلى أنه يتم أيضاً تنفيذ أعمال رفع الكفاءة وتنسيق الموقع والتطوير الحضارى بالمربعات السكنية بالحى الثانى، المجاورات (أ – ب – د)، وتشمل أعمال التطوير، إحلال وتجديد شبكة المياه المغذية للمربعات، وتركيب بردورات وإنترلوك، ورفع كفاءة التدبيش، وتركيب لوحات إرشادية، وأعمدة إنارة، ورفع كفاءة غرف التفتيش وبلاعات المطر، بجانب زراعة المربعات بالأشجار والنجيل.

 


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