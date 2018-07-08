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رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الزهراء للاطمئنان على مرضى "الحسين الجامعى"

الأحد، 08 يوليه 2018 11:45 ص
رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الزهراء للاطمئنان على مرضى "الحسين الجامعى" جانب من الجولة التفقدية
كتب لؤى على
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تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر مستشفى الزهراء الجامعى والمستشفى الفاطمية للاطمئنان على الحالات التى تم نقلها أمس من مستشفى الحسين بعد نشوب حريق بها.
 
وأكد رئيس الجامعة أن تم التأكيد على كل المستشفيات التى نقل إليها المرضى بالاهتمام الكافى وتقديم الخدمة مكتملة مراعاة لصالح المرضى،  فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتخفيف المعاناة  عن المواطنين.
 
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وأشار رئيس الجامعة إلى أنه عقب نشوب هذا الحريق أمس كان الاهتمام الأكبر بالمرضى الموجودين بالمستشفى وليس الخسائر المادية.
 
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