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رئيس الوزراء الإثيوبى: سنبدأ استخدام ميناء إريتريا وإعادة فتح السفارتين

الأحد، 08 يوليه 2018 06:49 م
رئيس الوزراء الإثيوبى: سنبدأ استخدام ميناء إريتريا وإعادة فتح السفارتين آبى أحمد على رئيس الوزراء الأثيوبى
رويترز
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قال رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، اليوم الأحد بعد محادثات استمرت يوما مع الرئيس الإريترى اسياس افورقى، إن البلدين اتفقا على إعادة فتح سفارة كل منهما فى عاصمة الأخرى.

وقال أبى فى تصريحات بثتها قنوات التلفزيون الرسمى فى كلا البلدين "بعد النقاش..اتفقنا على إعادة فتح سفارتينا"، وبثت القنوات التلفزيونية صورا للزعيمين خلال عشاء رسمى أقامة اسياس وشوهد فيه الزعيمان وهما يتحدثان إلى بعضهما.

وأضاف رئيس الوزاء الإثيوبى أن بلاده التى ليست لها منافذ بحرية ستبدأ فى استخدام ميناء إريتريا. وتابع "ستستأنف إثيوبيا استخدام ميناء إريتريا"، والاجتماع هو الأول من نوعه خلال عشرين عاما بين زعيمى البلدين.

 

 


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