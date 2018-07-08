video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 11:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس النيجر: بلادنا ستبقى بلد عبور لطالبى اللجوء

الأحد، 08 يوليه 2018 10:20 ص
رئيس النيجر: بلادنا ستبقى بلد عبور لطالبى اللجوء رئيس النيجر
أ ف ب
إضافة تعليق

 أعلن رئيس النيجر محمدو يوسفو، السبت، أن النيجر ستبقى بلد عبور لطالبى اللجوء ولا سيما الذين تنقلهم الأمم المتحدة من ليبيا المجاورة.

وقال يوسفو إثر محادثات أجرتها نائبته أمينة محمد مع وفد من الأمم المتحدة "إننا شعب مضياف... سنستقبل الأشخاص الذين يواجهون أوضاعا صعبة، الذين يواجهون اليأس، هذه تقاليد بلادنا".

وأضاف متوجها إلى الصحافة "المهم ألا يبقى الناس لفترة طويلة فى النيجر، يجب أن يتم العبور من النيجر بسرعة، بأقل وقت ممكن، إنه الشرط الوحيد الذى نفرضه".

وأثنى يوسفو على "التعاون الجيد" مع الاتحاد الأوروبى لمحاربة الهجرة غير القانونية، لكنه اعتبر "غير كاف" الصندوق بقيمة 1,8 مليار يورو الذى خصصه الاتحاد الأوروبى لبلاده وقال "إنها قطرة ماء إزاء حاجات التمويل".

كما نوه بـ"التعاون الجيد" مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التى تنقل إلى نيامى لاجئين كانوا عالقين فى ليبيا بانتظار إرسالهم إلى بلد استقبال.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيجر تعلن سقوط 6 قتلى فى هجوم بوكو حرام على مركز عسكرى

مقتل 10 جنود وفقدان أربعة أخرين بهجوم لبوكو حرام فى النيجر

النيجر

اخبار النيجر

النيجر اليوم

الامم المتحدة

اللاجئين




لا تفوتك
نقيب الصحفيين: تلقينا استدعاء من النيابة لمثول مكرم محمد أحمد للتحقيق غدا

نقيب الصحفيين: تلقينا استدعاء من النيابة لمثول مكرم محمد أحمد للتحقيق غدا

ناسا تلتقط صورا جديدة تظهر الانهيارات الجليدية على سطح المريخ

ناسا تلتقط صورا جديدة تظهر الانهيارات الجليدية على سطح المريخ

الحج عبر "الأونلاين" يقضى على زمن رسم الطيارة والكعبة على منازل زوار بيت الله.. الأزهر والإفتاء يتواجدان على السوشيال ميديا لنشر الوعى.. صفحات الفيس بوك تسوق مستلزمات الإحرام.. وسليفى الكعبة "مثار جدل"

الحج عبر "الأونلاين" يقضى على زمن رسم الطيارة والكعبة على منازل زوار بيت الله.. الأزهر والإفتاء يتواجدان على السوشيال ميديا لنشر الوعى.. صفحات الفيس بوك تسوق مستلزمات الإحرام.. وسليفى الكعبة "مثار جدل"

شاهد.. 3 رهانات مثيرة أشعلت منافسات كأس العالم

شاهد.. 3 رهانات مثيرة أشعلت منافسات كأس العالم

اعتقال قس فى زيمبابوى يبيع تذاكر لدخول الجنة بــ500 دولار

اعتقال قس فى زيمبابوى يبيع تذاكر لدخول الجنة بــ500 دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة