رئيس النيجر: بلادنا ستبقى بلد عبور لطالبى اللجوء

أ ف ب

أعلن رئيس النيجر محمدو يوسفو، السبت، أن النيجر ستبقى بلد عبور لطالبى اللجوء ولا سيما الذين تنقلهم الأمم المتحدة من ليبيا المجاورة.

وقال يوسفو إثر محادثات أجرتها نائبته أمينة محمد مع وفد من الأمم المتحدة "إننا شعب مضياف... سنستقبل الأشخاص الذين يواجهون أوضاعا صعبة، الذين يواجهون اليأس، هذه تقاليد بلادنا".

وأضاف متوجها إلى الصحافة "المهم ألا يبقى الناس لفترة طويلة فى النيجر، يجب أن يتم العبور من النيجر بسرعة، بأقل وقت ممكن، إنه الشرط الوحيد الذى نفرضه".

وأثنى يوسفو على "التعاون الجيد" مع الاتحاد الأوروبى لمحاربة الهجرة غير القانونية، لكنه اعتبر "غير كاف" الصندوق بقيمة 1,8 مليار يورو الذى خصصه الاتحاد الأوروبى لبلاده وقال "إنها قطرة ماء إزاء حاجات التمويل".

كما نوه بـ"التعاون الجيد" مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التى تنقل إلى نيامى لاجئين كانوا عالقين فى ليبيا بانتظار إرسالهم إلى بلد استقبال.