خادم الحرمين الشريفين يلتقى وزيرة القوات المسلحة الفرنسية

الرياض (أ ش أ)

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فى مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم الأحد، مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلى.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأنه جرى - خلال اللقاء - استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين خاصة فى المجالات العسكرية، وسبل تطويرها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودى الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، والسفير الفرنسى لدى المملكة فرانسوا غويت وعدد من المسؤولين الفرنسيين.