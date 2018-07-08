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الأحد، 08 يوليه 2018 05:24 م
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حسن راتب بمؤتمر" معا من اجل مصر " : القيادة السياسية واعية وتعيد ترتيب الأمة

الأحد، 08 يوليه 2018 03:59 م
حسن راتب بمؤتمر" معا من اجل مصر " : القيادة السياسية واعية وتعيد ترتيب الأمة الدكتور حسن راتب رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء
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قال الدكتور حسن راتب، رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، ان تحقيق التنمية الشاملة ونهضة الأمم والمجتمعات هى تحديات أمام المجتمع المصرى وشبابنا قادرعلى مواجهة التحديات .
 
وأضاف رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، خلال أولى جلسات مؤتمر "معاً من أجل مصر" الذى تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس، احتفالًا بثورة 30 يونيو والعيد القومى للمحافظة تحت شعار "معاً من أجل مصر.. شباب بيحلم ببكره"، والذى يستمر حتى 12 من يوليو الجارى بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس، أننا نواجه تحديات ضخمة فى العديد من المجالات وفاتورة الإصلاح الإقتصادى صعبة .
 
وأكد رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، لدينا قيادة سياسية واعية تحاول أن تصحح الوضع ونعم ندفع ضريبة تراكمات والقيادة السياسية أصلحت تشوهات وتعيد ترتيب الأمة.
 
 
وتابع أن الحكومة عليها وضع خطط طموحة لأمال الشعوب وعليها أن تستنهض المجتمع لتحقيق تلك الخطط الطموحة، مختتما فى كلمته للشباب:"نحن أمام موروث ثقافى علينا أن نحافظ عليه ".
 
حسن راتب، رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء (1)
 

حسن راتب، رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء (2)
 

حسن راتب، رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء (3)
 

حسن راتب، رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء (4)
 

حسن راتب، رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء (5)
 

حسن راتب، رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء (6)
 

حسن راتب، رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء (7)
 

حسن راتب، رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء (8)
 

حسن راتب، رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء (9)
 

حسن راتب، رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء (10)
 

حسن راتب، رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء (11)
 

حسن راتب، رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء (12)
 

حسن راتب، رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء (13)
 

حسن راتب، رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء (14)
 

حسن راتب، رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء (15)
 

 


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حسن راتب

مؤتمر معا من اجل مصر

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