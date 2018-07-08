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حبس ثلاثة عاطلين لاتهامهم بالاعتداء على سائق توكتوك فى المنوفية

الأحد، 08 يوليه 2018 11:49 ص
حبس ثلاثة عاطلين لاتهامهم بالاعتداء على سائق توكتوك فى المنوفية حبس -ارشيفية
المنوفية – محمود شاكر
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قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حبس ثلاثة عاطلين اعتدوا بالضرب على سائق توك توك، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
 
كان اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتبلغ مركز شرطة أشمون من " ب ع ع "32  سنة سائق توك توك بقيام " ا ا م " 21 سنة، عاطل بإحداث إصابته بطلق نارى خرطوش بالظهر، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب أولوية المرور بالطريق، واتهم كلا من " ا ا ع " 20 سنة، و" م ا ع " 22 سنة بدون عمل، " ح م ح " 22 سنه عاطل لقيامهم بتحريض الأول للتعدى عليه وإحداث إصابته .
 
وتمكنت وحدة مباحث المركز تحت اشراف العميد محمد على رئيس فرع البحث، والرائد أحمد الشافعي رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعه وأقر بأنه أخفى السلاح الناري "فرد خرطوش" استخدمه في الواقعة طرف " س م س " 20 سنه عاطل، وتمكنت وحدة المباحث من ضبطه وبرفقته "ا س ع " 24 سنة، عاطل وبحوزتهم السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، وكذلك سلاحين ناريين فرد خرطوش عيار 12 مم، تحرر عن الواقعه المحضر رقم 23871 جنح أشمون وبالعرض على النيابة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات .
 
 

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