جيروزاليم بوست: المزيد من أعضاء الكنيست يصعدون الحرم القدسى بعد رفع الحظر

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أعلن بيان لحزب البيت اليهودى، مساء الأحد، عن عزم 3 أعضاء بالكنيست الإسرائيلى على صعود الحرم القدسى الشريف، صباح غد الاثنين.

وكشف البيان عن أسماء هؤلاء الأعضاء وهم : يهودا غليك (ليكود)؛ وأمير أوحانا (ليكود)؛ وشولاميت معلم (البيت اليهودي)- حسبما ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) على صفحتها الإلكترونية.

وأشارت الصحيفة الى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى ، الأسبوع الماضى ، حظرًا كان مفروضا على صعود أعضاء الكنيست للحرم القدسى الشريف.

ونبهت الصحيفة بأن كلا من أورى أرئيل (البيت اليهودي) وشارين هاسكل (الليكود) صعدا الحرم القدسى الشريف صباح اليوم الأحد.