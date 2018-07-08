جد طفل الشروق المختطف: السيسي أعاد الأمن والأمان لمصر

كتب أحمد حسنى

قال المستشار فايز مليكة، جد الطفل هشام سامى، العائد من الاختطاف بالشروق، إنه تلقى اتصالًا هاتفيا من أحد الأشخاص منذ أيام يساومه على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراح حفيده.

وأضاف جد الطفل المختطف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لديه 3 أبناء، وأن المتهمين أقبلوا على الجريمة لتدمير أسرة بأكملها، موجها الشكر للأجهزة الأمنية لجهدها فى عودة الطفل هشام، وللرئيس السيسى لإعادته الأمن والأمان لمصر.

وأكد مليكة، أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان، مضيفا أن حفيده كان سيحتفل بعيد ميلاده أمس ، إلا أن المتهمين حرموا الأسرة من الاحتفال به أمس، ولكنهم قرروا الاحتفال اليوم بعد عودة ابنهم إليهم.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، طلبت بسرعة ضبط وإحضار كل المتهمين الذين لهم صلة بواقعة خطف الطفل هشام سامى، بعد تحرير الطفل صباح اليوم الأحد.

ونجحت قوات أمن القاهرة فى القبض على 7 متهمين بخطف طفل الشروق، بعد تتبع طريق هروبهم بالمناطق الجبلية، مؤكدا أن قوات الأمن ما زالت تلاحق عددًا من المتهمين.

وانتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، إلى مكان العثور على الطفل هشام سامى بإحدى المناطق الجبلية بالطريق الصحراوى، لمعاينة مكان احتجاز الطفل قبل إعادته لأسرته.