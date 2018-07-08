جامعة الأزهر تشكل لجنة هندسية لكتابة تقرير بصلاحية مبنى حريق مستشفى الحسين

قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إنه تم تشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة بجامعة الأزهر للوقوف على صلاحية المبنى الذى حدث به الحريق أمس بمستشفى الحسين، مشيرًا إلى أن الجامعة فى انتظار التقرير النهائى للنيابة العامة للوقوف على أسباب الحادث وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة فى حالة ثبوت أى تقصير من أى شخص، مؤكدا على لن يتم التستر على فساد أو تقصير.

وأوضح المحرصاوى، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يقدم كل الدعم اللازم للمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الأزهر من خلال بيت الزكاة المصرى لاستمرار تقديم الخدمة المجانية للمرضى، وآخرها توفير دعم لتطوير الرعاية المركزة بمستشفى الحسين الجامعى بتكلفة 60 مليون جنيه، يتكفل بها بيت الزكاة والصدقات المصرى، علاوة على توفير المستلزمات اللازمة للمرضى لاستمرار تقديم الخدمات الطبية بشكل يليق بالمريض المصرى.

يذكر أن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، قام بزيارة المرضى الذين تم نقلهم لتلقى العلاج فى مستشفيات الزهراء الجامعى ومستشفى باب الشعرية ومستشفى المنيرة العام إضافة لمستشفى القاهرة الفاطمية للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة لهم بعد نقلهم من مستشفى الحسين الجامعى اثر الحريق الذى حدث أمس، مشددًا على على تقديم أفضل الخدمات للمرضي.