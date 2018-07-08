توقيع منحة بـ15.4 ملايين جنيه بين مصر واليابان - صور

كتب عبد الحليم سالم - تصوير محمد الحصرى

وقعت مصر واليابان، اليوم، منحة لدعم إنشاء نظام مميكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة، بقيمة 15.480 مليون جنيه، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع السفير تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان لدى القاهرة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ويساهم هذا الاتفاق، فى التنفيذ الفعال للسياسة المالية وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادى، ودعم برامج وخطط التنمية لمصر، ويأتى فى اطار التعاون المستمر بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بعد تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين.



























































































