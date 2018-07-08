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الأحد، 08 يوليه 2018 07:07 م
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تقلص العجز التجارى الأمريكى مع اليابان بنسبة 12.6% فى مايو الماضى

الأحد، 08 يوليه 2018 05:16 م
تقلص العجز التجارى الأمريكى مع اليابان بنسبة 12.6% فى مايو الماضى الرئيس الأمريكى - دونالد ترامب - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، تقلص العجز التجارى للولايات المتحدة مع اليابان بنسبة  12.6 % فى شهر مايو الماضى مقارنة بالشهر الذى سبقه، ليصل إلى 5.49 مليار دولار.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، أنه فى الوقت ذاته، ارتفع عجز الولايات المتحدة التجارى مع الصين بنسبة 18.7% ليصل إلى 33.19 مليار دولار، فيما انخفض العجز التجارى الأمريكى مع الاتحاد الأوروبى بنسبة 8.6% ليصل إلى 13.39 مليار دولار، بحسب ما نقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، على موقعها الإلكترونى.

وأشارت الصحيفة اليابانية، إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بموجب شعاره "أمريكا أولا"، تعهد بتقليص عجز بلاده التجارى مع اليابان وغيرها من كبار الشركاء التجاريين؛ مثل: الصين والمكسيك وألمانيا.

وعلى الصعيد العالمى، انخفض العجز التجارى الأمريكى للخدمات والبضائع بنسبة 6.6% ليصل إلى 43.05 مليار دولار، للشهر الثالث على التوالي، وفقا للتقرير الشهرى لشهر مايو.

وارتفعت صادرات الولايات المتحدة بنسبة 1.9% لتصل إلى 215.33 مليار دولار، فيما ارتفعت نسبة وارداتها بـ 0.4 % لتصل إلى 258.38 مليار دولار.


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