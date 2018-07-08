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الأحد، 08 يوليه 2018 04:22 م
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تفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية فى مدينة فولفسبورج الألمانية

الأحد، 08 يوليه 2018 03:27 م
تفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية فى مدينة فولفسبورج الألمانية الشرطة الألمانية ـ صورة أرشيفية
برلين (أ ش أ)
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أعلنت السلطات الألمانية تفكيك قنبلة تعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية تم العثور عليها فى محيط المقر الرئيسى لمجموعة (فولكس فاجن) للسيارات بمدينة "فولفسبورج".

وقالت سلطات مدينة فولفسبورج - فى تغريدة عبر (تويتر) أوردتها شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، إنه تم نزع فتيل القنبلة اليوم، مشيرة إلى أنه تم إجلاء نحو 4000 شخص من المنطقة المحيطة كإجراء احترازي.

وأدت عملية التفكيك إلى الإغلاق المؤقت لخط سكة حديد رئيسى وقناة تجرى بمحازاة موقع شركة "فولكس فاجن" المترامى الأطراف.

يذكر أنه رغم مرور 70 عاما على الحرب العالمية الثانية إلا أن القنابل التى تعود لزمن الحرب تظهر من أن لآخر بأنحاء ألمانيا أثناء أعمال البناء، حيث يتطلب تفكيكها إجراء بعض عمليات الإجلاء المؤقتة كإجراء احترازي.

 


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