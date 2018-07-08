تعرف على أهم 7 معلومات حول رئيس محكمة استئناف القاهرة الجديد

كتبت هدى أبو بكر

تولى المستشار محمد رضا شوكت، رئاسة محكمة استئناف القاهرة، خلفا للمستشار عادل بعبش، الذى بلغ السن القانونية للتقاعد، وذلك بعد اعتماد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا قرار تعيينه.

ويقدم "اليوم السابع"، أهم 7 معلومات عن رئيس محكمة استئناف القاهرة الجديد:

1 - تخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1969 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف.

2 - التحق بالنيابة العامة عام 1970، وتدرج فى النيابة العامة من مدير إلى رئيس للنيابة، ثم محاميًا عامًا.

3 - التحق بإدارة التفتيش بالنيابة العامة حتى تمت ترقيته إلى رئيس محكمة استئناف عام 1992

4 - عمل رئيسا لمحكمة الجنايات لمدة 22 عاما.

5 - تم ندبه مساعدا لوزير العدل لشئون ديوان الوزارة، ثم تمت ترقيته لمنصب مساعد أول لوزير العدل عام 2015 ، فى عهد الوزير السابق أحمد الزند.

6 - تولى رئاسة محكمة استئناف قنا، ثم محكمة استئناف الإسماعلية، وفى أغسطس 2017 تولى بحكم أقدميته رئاسة محكمة استئناف المنصورة.

7 - بداية من أول يوليو 2018 فهو رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو بمجلس القضاء الأعلى.