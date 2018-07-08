تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.



محمد سعفان وزير القوى العاملة



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى



الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان



البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية



الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية



الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى



الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

استعدادا لطرحها للحجز..



مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر



الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية



المهندس عصام بدوى رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر



تنفيذ مشروعات خدمية



الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى



الشيخ مظهر شاهين



الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

بدءا من السبت القادم..



جامعة القاهرة: فتح القبول ببرامج التجارة ورياض الأطفال بالتعليم المدمج



الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة



الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

المهندس إبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة



الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان



امتحانات الثانوية العامة

بحيرة قارون



المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

أتوبيس مكشوف فى احتفالات القاهرة

توريد أقماح لمحافظة الجيزة



الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة



لحوم ومواد غذائية

مصادرة لحوم فاسدة

الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة



الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة



الأرصاد



إعلان نتيجة الثانوية العامة

المزارع السمكية





أقراص مؤثرة على الحالة النفسية



خريطة العام الدراسى 2018/2019

وزيرة الهجرة تبحث إنشاء جمعية "مصر تستطيع" للعلماء المصريين بالخارج

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج