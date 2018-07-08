تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
القوى العاملة: اليوم تلقى طلبات التدريب بشركة خدمات بترولية بمكافأة 2300 جنيه
محمد سعفان وزير القوى العاملة
وزير التعليم: الطلاب يتسلمون"التابلت" مجانا ودون مصروفات ولن نسترده مجددا
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
الصحة: توفير أكياس الدم للفصائل المختلفة بسعر مدعوم لا يتعدى 180 جنيها
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
البابا تواضروس يترأس القداس داخل أكبر كنيسة كاثوليكية فى الفاتيكان
البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية
الإسكان: 22 يوليو الجارى آخر موعد لحجز 30 ألف قطعة أرض فى المدن الجديدة
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
اليوم.. وزير الرى ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مشروعات بتكلفة 18 مليون جنيه
الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى
"التعليم العالى": 70 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات إلكترونيا
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
استعدادا لطرحها للحجز..
مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس جهاز أكتوبر: 6.9 مليار جنيه ميزانية المدينة للعام المالى الجديد
المهندس عصام بدوى رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر
الإسكان تنفذ مشروعات خدمية ببورسعيد بتكلفة تتخطى 7مليارات جنيه
تنفيذ مشروعات خدمية
وزير الرى يفتتح مشروعات لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول
الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى
الأوقاف تحيل مظهر شاهين للجنة القيم لحديثه فى قضايا تخص الوزارة دون تصريح
الشيخ مظهر شاهين
وزير التعليم العالى يفتتح اليوم مؤتمر "شباب بيحلم ببكره" بجامعة عين شمس
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
التعليم تعقد مقابلات لاختيار مسئولى أنشطة التوكاتسو فى المدارس الحكومية
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بدءا من السبت القادم..
جامعة القاهرة: فتح القبول ببرامج التجارة ورياض الأطفال بالتعليم المدمج
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
البيئة تحبط عملية بيع طيور برية وتسلمها لحديقة الحيوان
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
محافظة القاهرة: تحويل رصيف حديقة الميرلاند فى مصر الجديدة لممشى رياضى
المهندس إبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة
الصحة: مستشفى "الشيخ زايد" بديلاً عن "الحسين الجامعى" لاستمرار تقديم الخدمة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
مصادر بالتعليم: غدا انتهاء التصحيح بجميع كنترولات الثانوية وبدء المراجعة
امتحانات الثانوية العامة
الزراعة تنهى 4 محاور رئيسية لتنمية وتطوير بحيرة قارون
بحيرة قارون
محافظ القاهرة: تلقينا 185 مليون جنيه تبرعات ساهمت فى تطوير مناطق كثيرة
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
صور.. محافظة القاهرة تخصص أتوبيس مكشوف للاحتفال بعيدها القومى
أتوبيس مكشوف فى احتفالات القاهرة
توريد 120 ألف طن أقماح بالجيزة.. والمحافظ: زياده 10% بالتوريد عن العام الماضى
توريد أقماح لمحافظة الجيزة
الخشت: هبة نوح قائما بعمل نائب رئيس جامعة القاهرة للتعليم والطلاب
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
حى الزيتون: توفير سيارة لبيع اللحوم والمواد الغذائية بتخفيض 30%
لحوم ومواد غذائية
محافظة القاهرة تصادر 2 طن لحوم فاسدة خلال حملة على محلات أطعمة بالمطرية
مصادرة لحوم فاسدة
جامعة الأزهر تشكل لجنة هندسية لكتابة تقرير بصلاحية مبنى حريق مستشفى الحسين
الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر
السفير البريطانى: دعوة الإمام الأكبر مسلمى الغرب للاندماج الإيجابى تدعم الاستقرار
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
مؤتمر "معاً من أجل مصر" يكرم 10 من أبطال العالم ذوى القدرات الخاصة
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الكهرباء بتنفيذ وشد الموصلات لعدد من الأبراج
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الثلاثاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة
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