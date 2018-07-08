تشريح جثة حارس عقار بالبساتين قتل على يد 3 عاطلين

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات، تشريح جثة حارس عقار قتل على يد 3 عاطلين بطلق خرطوش فى رأسه بمنطقة البساتين، لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان وأمرت النيابة بتسليم المجنى عليه لأسرته وصرحت بالدفن .

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

تعود تفاصيل القضية عندما تلقى قسم شرطه البساتين بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين ثلاث أشخاص وعدد من الأهالى بمنطقة البساتين قتل على إثرها غفير إحدى العقارات بطلق نارى ( خرطوش).

وتبين أن الأهالى ضبطوا إحدى المتهمين سرقه احدى العقارات بالمنطقة انهالوا عليه بالضرب وتركوه دون أن يتحروا محضر بالسرقة وعقب مغادرة المتهم المنطقة أحضر أصدقائه وهاجموا الأهالى وحارس العقار وأطلقوا خرطوش على رأسه لتفجر نصف رأسه وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق والتى أمرت بما سبق.