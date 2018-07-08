video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 05:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة.. "أوراسكوم للاتصالات" فى الصدارة

الأحد، 08 يوليه 2018 04:00 ص
ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة.. "أوراسكوم للاتصالات" فى الصدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 192.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 141.1 مليون جنيه، تلتها "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 186.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 654.9 مليون جنيه.
  
وجاءت فى المركز الثالث "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول بلغ 146.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 38.9 مليون جنيه، تلتها "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية" بحجم تداول 86 مليون ورقة وبقيمة تداول 77.2 مليون جنيه، ثم "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول 66.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 20.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
 
وفى المركز السادس جاء "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول بلغ 41.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 121.2 مليون جنيه، تلتها "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 36.9 مليون جنيه، وقيمة تداول 163.2 مليون جنيه، ثم "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 27.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 55 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول 21.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 103.5 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى" بحجم تداول بلغ 20.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 14.3 مليون جنيه.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

266 مليون جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 3.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.37% خلال جلسات الأسبوع المنتهى

البورصة تخسر 12.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة تراجع 1.4%

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة