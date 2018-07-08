تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. ورأس المال يفقد 13.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات المصرية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 13.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 884.597 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 268 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 908 مليون جنيه عبر تنفيذ 28 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.37% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.86%، والعرب على 3.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.11%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 172.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 131.6 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 16.6 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 15839 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 2662 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 15793 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 784 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 1993 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 121 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.