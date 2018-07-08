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الأحد، 08 يوليه 2018 01:58 م
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تحرير 1416 مخالفة مرورية متنوعة فى القليوبية

الأحد، 08 يوليه 2018 01:31 م
تحرير 1416 مخالفة مرورية متنوعة فى القليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، وأسفرت الحملة عن تحرير 1416 مخالفة مرورية.
 
 
وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير1416 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و186مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 31650 جنيه وسحب 25 دراجة نارية وحجز 8 دراجات .
 
 
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 44 رخصة وتحصيل 2800 جنيه غرامة.
 
 
ومن جانب آخر شهد طريق " القاهرة- الاسكندرية" الزراعى اتجاه بنها حالة من الشلل المرورى عند مزلقان قرية بلتان بطوخ إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمدة الزراعية على الطريق.
 
 
وانتقلت على الفور أجهزة المرور وتم تجنيب الحمولة وتسيير الحركة لمنع الاختناقات وتلقت شرطة النجدة بلاغا بانقلاب سيارة على الطريق ووجد حالة شلل مرورى.
 
وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بأوناش المرور حيث تبين انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمدة الزراعية على الطريق ، وتم رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق من جديد بعد تعطل دام ساعتين.
 

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