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تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة فى "أحداث مجلس الوزراء" لـ 10يوليو

الأحد، 08 يوليه 2018 03:50 م
تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة فى "أحداث مجلس الوزراء" لـ 10يوليو أحمد دومة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 11إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم، الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، لـ 10 يوليو لسماع الشهود.

 

وبعد عودة انعقاد الجلسة بعد رفعها للاستراحة، نادت المحكمة على الشاهد الثانى بجلسة اليوم، وأمرت المحكمة بإحضار مقعد للشاهد بعد تأكيده أنه كان يعانى من جلطة، وقال بعد حلف اليمن، إنه يعمل مدير عام أوقاف غرب القاهرة، يختص بالإشراف على المساجد باب الشعرية وعابدين والأزبكية وزوايا جاردن ستى.

 

وأضاف الشاهد أن مسجد عمر مكرم لم يتأثر بالمظاهرات وكانت تقام به الشعائر، وتوجد زاوية عمر بن الخطاب بشارع القصر العينى أمام وزارة التموين، وزاوية الحفناوى بجاردن ستى، وزاوية عائشة التيمورية أمام قسم قصر النيل، وزاوية، وزاوية الفتح أمام، ويوجد مسجد النيل على الكورنيش بجوار المسطحات المائية، ويوجد مسجد داخل مجلس مسجد الشعب.

 

وعن سؤال المحكمة عن توقف الشعائر الدينية يومى 16 و17 ديسمبر داخل تلك المساجد، وهنا قال الشاهد، إنه لم يتلقى أى إخطار من أئمة المساجد بتوقف الشعائر داخلها فى تلك الأيام.

وعن سؤال وجود إمام خاص بمسجد مجلس الشعب، وهنا قال الشاهد إنه كان يوجد خطيب بالمكافأة لخطبة الجمعة، وليس لدينا إشراف بالكامل على المسجد كونه متواجد داخل مجلس الشعب، والمسئولين على المجلس كانوا يتواصلون مع وزارة الأوقاف بخصوص الشيخ الذى يخطب الجمعة.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

 

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

 

 


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