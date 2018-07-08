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الأحد، 08 يوليه 2018 01:59 م
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بيان لوزارة التخطيط يوضح حقيقة تصريحات الوزير حول ارتفاع الأسعار

الأحد، 08 يوليه 2018 12:08 م
بيان لوزارة التخطيط يوضح حقيقة تصريحات الوزير حول ارتفاع الأسعار هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتب مصطفى عبد التواب
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نفى رامى جلال، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ما أشيع بالأمس فى بعض المواقع الإلكترونية حول تصريحات نسبت للدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بشأن ارتفاع الأسعار.

وقال رامى جلال المتحدث الرسمى باسم وزارة التخطيط، إنه خلال لقاء الوزيرة ببرنامج مساء دريم الذى أذيع بقناة دريم الفضائية صرحت بأن ارتفاع الأسعار يعنى أنه يوجد طلب لا يقابله ما يكفى من الإنتاج، مما يستدعى مزيد من العمل والإنتاجية، خاصة فى قطاع الصناعة، أحد القطاعات الرائدة فى الفترة القادمة، وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة نظرا لما يتوافر لدى البلاد من طاقات شبابية هائلة

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة التخطيط أن تصريحات د. هاله السعيد حول ارتفاع الأسعار جاءت بقولها إننا فى حاجة إلى الانتاج محليًا حتى يستطيع المواطن أن يحصل على السلعة بسعرها الحقيقي، وإن 66% من ارتفاع الأسعار يأتى نتيجة ارتفاع سعر الصرف، فى حين يأتى 34% من ارتفاع الأسعار من النقل واللوجيستيات، وفى هذا الإطار أكدت وزيرة التخطيط أن وزارة التموين قامت بإنشاء مجموعة من المناطق اللوجيستية لتقليل تكلفة النقل

وحول تساؤل مقدمة البرنامج عن مراقبة أسعار السلع وجشع التجار، تركزت تصريحات هاله السعيد على هذا التساؤل حول أنه فى فترات الأزمات لا يمكن أن تواجه الدولة تلك الأزمات بمفردها، ولابد فى مثل هذه الحالات من اتباع نهج تشاركى لتتشارك معا الدولة والمجتمع المدنى وكذلك المواطن فى مواجهة الأزمات، وإنه لابد عندما يجد المواطن ارتفاعًا أو مغالاة فى أسعار بعض السلع فعليه أن يتوقف عن شراؤها لفترة كأحد وسائل مواجهة جشع التجار

يُذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد أعادت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" نشر فيديو لقاء د. هاله السعيد ببرنامج مساء دريم الذى أذيع  على قناة دريم الفضائية.

 


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