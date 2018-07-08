بعد الحكم بالمؤبد.. 5 أرقام مرتبطة بمحاكمة مستشار المعزول.. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، الستار على قضية "اللجان النوعية"، المتهم فيها عبد الله شحاته سكرتير الرئيس المعزول و20 آخرين، بعد أحكام المؤبد والمشدد ضد المتهمين، وتوجد مجموعة من الأرقام مرتبطة بالقضية وهى:

1 ـ الرقم "21" ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى.

2 ـ الرقم "21" مكرر ويشير لرقم دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى والتى نظرت الدعوى.

3 ـ الرقم "14" ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المؤبد.

4 ، الرقم "6" ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة.

5 ـ الرقم "1" ويشير للمتهم الصادر بحقه حكما بالسجن المشدد 10 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.