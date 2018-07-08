بعثة الزمالك تطير إلى نورنبيرج لبدء معسكر ألمانيا

كتبت رحاب نبيل

غادرت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، بعثة الزمالك متوجهة إلى ألمانيا، حيث سيقيم الفريق الأبيض معسكره المغلق فى مدينة نورنبيرج.

ومن المقرر أن يخوض الفريق 3 وديات فى معسكر ألمانيا استعدادا للموسم الجديد، وحرص أيمن حافظ مدير الكرة بنادى الزمالك، على التواجد هناك منذ أول أمس الجمعة، من أجل ترتيب إجراءات استقبال البعثة البيضاء.

وسافر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق إلى بلاده لاصطحاب معاونيه إلى ألمانيا، على أن يلحق إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى بالبعثة يوم الثلاثاء المقبل.