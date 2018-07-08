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بالأسماء إصابة 4 ليبيين فى حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح

الأحد، 08 يوليه 2018 11:29 م
بالأسماء إصابة 4 ليبيين فى حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح حادث
مطروح - حسن مشالى
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أصيب 4 أشخاص يحملون الجنسية الليبية، مساء اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب السيارة  التي كانوا يستقلونها، عند الكيلو 116 على طريق مطروح- الإسكندرية، أمام قرية الحرابي، غربي مدينة الضبعة، فى الاتجاه إلى مطروح. 

استقبل مستشفى الضبعة المركزى، عسكر موسى يونس " 38 سنة" مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر وخلع بالزراع الأيمن واشتباه كسر بفقرات الرقبة، وغزالة محمد على الشوبى " 43 سنة" مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر وخلع بالزراع الأيمن واشتباه كسر بعظمة الترقوة، وصلاح مفتاح محمد " 52 سنة" مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالزراع الأيمن واشتباه كسر بالعمود الفقرى، وأحمد محمد على " 24 سنة" مصاب اشتباه بالارتجاج واشتباه كسر بالزراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة مستقرة، وجميعهم يحملون الجنسية الليبية.


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