بالأسماء إصابة 4 ليبيين فى حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح

مطروح - حسن مشالى

أصيب 4 أشخاص يحملون الجنسية الليبية، مساء اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها، عند الكيلو 116 على طريق مطروح- الإسكندرية، أمام قرية الحرابي، غربي مدينة الضبعة، فى الاتجاه إلى مطروح.

استقبل مستشفى الضبعة المركزى، عسكر موسى يونس " 38 سنة" مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر وخلع بالزراع الأيمن واشتباه كسر بفقرات الرقبة، وغزالة محمد على الشوبى " 43 سنة" مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر وخلع بالزراع الأيمن واشتباه كسر بعظمة الترقوة، وصلاح مفتاح محمد " 52 سنة" مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالزراع الأيمن واشتباه كسر بالعمود الفقرى، وأحمد محمد على " 24 سنة" مصاب اشتباه بالارتجاج واشتباه كسر بالزراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة مستقرة، وجميعهم يحملون الجنسية الليبية.