"ايتيدا" تبحث مع الغرفة الأمريكية فرص جذب الاستثمارات والترويج للتكنولوجيا

كتبت ــ هبة السيد

استقبلت مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وفداً من الغرفة التجارة الأمريكية بمصر وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والترويج للفرص الاستثمارية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

كما بحث الجانبان الترتيبات الخاصة بتنسيق زيارة البعثة التجارية الأمريكية إلى القاهرة فى أكتوبر المقبل، مع استعراض الفرص التى تتيحها غرفة التجارة الأمريكية للاتصال بالجمعيات والمجالس المتخصصة فى الولايات المتحدة لتنمية الأعمال، بما فى ذلك مجلس شمال فيرجينيا للتكنولوجيا وعرض "ايتيدا" لاستضافة المؤتمر العالمى لريادة الأعمال الذى تم عقده بالهند العام الماضي.

وسلطت مها رشاد خلال الاجتماع الضوء على الميزات التنافسية التى يتمتع بها قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى، بالإضافة إلى استعراض أبرز قصص نجاح الشركات العالمية فى مصر من أعضاء الغرفة وغيرهم وعرض محطات التجربة المصرية الرائدة فى مجال التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وملامح الاستراتيجية الخاصة بتوطين صناعة الإلكترونيات.

حضر اللقاء عدد من قيادات الهيئة، بالإضافة إلى سيلفيا منسى، الرئيس التنفيذى للغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، وستيف لوتس، نائب رئيس شئون الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، بالإضافة إلى جيمس بوجنر، الوزير المفوض للشئون الاقتصادية، وبينجامين بيرس، السكرتير الأول للمكتب، ومايكل ريد، السكرتير الثانى للمكتب الشئون الاقتصادية وذلك بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

ومن جانبها، أشارت سيلفيا ميناسا إلى ضرورة تعزيز التعاون فى مجال دعم الابداع التكنولوجى ودعم المشروعات الناشئة وذلك من خلال التنسيق بين الهيئة ولجنة ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الأمريكية، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون بين مركز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال "تيك" والجمعية الدولية لإبداعات الأعمال وهى جمعية متخصصة فى مجال حاضنات ومسرعات الأعمال ومراكز تطوير أعمال الشركات الصغيرة وغيرها من الجهات الداعمة لريادة الأعمال.

تضمن اللقاء استعراضا لملف القيمة المصرى والذى يتضمن حزم الحوافز الاستثمارية التى يقدمها قطاع تكنولوجيا المعلومات والفرص المتاحة للاستثمار حيث أكدت مها رشاد حرص الهيئة على الترويج لمصر كإحدى الوجهات المفضلة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.