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الأحد، 08 يوليه 2018 12:15 م
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بمشاركة 3 وزراء ..

انطلاق مؤتمر "معاً من أجل مصر" بجامعة عين شمس احتفالا بالعيد القومي للعاصمة

الأحد، 08 يوليه 2018 10:33 ص
انطلاق مؤتمر "معاً من أجل مصر" بجامعة عين شمس احتفالا بالعيد القومي للعاصمة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي - أرشيفية
كتب محمود راغب - تصوير عمرو مصطفى
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افتتح منذ قليل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نائبا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمر "معاً من أجل مصر" والذي تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس، احتفالًا بثورة 30 يونيو والعيد القومي للمحافظة، تحت شعار "معاً من أجل مصر .. شباب بيحلم ببكره"، ومن المقرر أن يستمر حتى 12 من يوليو الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس.
 
ويشارك فى المؤتمر كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عاطف عبد الحميد  محافظ القاهرة والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وعدد من الشخصيات العامة.
 
ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدى خمسة أيام إلى تنمية الوعي الفكري و الثقافي للشباب.
 
يذكر أن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة قد أجرى جولة تفقدية للاستعدادات النهائية بقاعة المؤتمرات الكبرى لجامعة عين شمس قبيل انطلاق فاعليات المؤتمر.
 
 
 
 

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