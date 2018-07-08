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انخفاض مرتقب فى الحرارة يعزز جهود مكافحة حرائق الغابات فى كاليفورنيا

الأحد، 08 يوليه 2018 11:28 ص
انخفاض مرتقب فى الحرارة يعزز جهود مكافحة حرائق الغابات فى كاليفورنيا حرائق غابات - أرشيفية
رويترز
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توقعت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم الأحد، انخفاض درجات الحرارة هذا الأسبوع مما سيدعم جهود رجال الإطفاء فى مكافحة حرائق الغابات بولاية كاليفورنيا.

وقال جيم هيس الخبير فى مركز توقعات الطقس التابع للهيئة، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، "الحظ ليس حليفنا اليوم، لكن بدءا من غد الاثنين سنشهد انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة"، وكان مسئولو مقاطعة سانتا باربره، أعلنوا حالة الطوارئ أمس السبت، بعدما أتى حريق ينتشر بسرعة كبيرة على 20 منزلا وغيرها من المبانى وأجبر أكثر من 2000 شخص على ترك منازلهم.

واندلع حريق هوليداى، وهو واحد من عشرات الحرائق الكبرى المستعرة فى غابات غرب الولايات المتحدة، مساء يوم الجمعة قرب منتجع جوليتا الساحلى بكاليفورنيا، والواقع جنوبى مقاطعة سانتا باربره، وامتد بسرعة على سفح جبل بمحاذاة البحر، وأجبرت ألسنة اللهب أكثر من 2000 شخص على الفرار من منازلهم بينما انقطعت الكهرباء عن آلاف آخرين وهو ما دفع السلطات لإعلان الطوارئ الذى يستتبعه توجيه مزيد من المخصصات المالية لدعم جهود الإطفاء.

وقال مسئولون، إن حريق هوليداى أتى على ما يزيد على 100 فدان حتى صباح اليوم الأحد لكن جرى احتواؤه بنسبة 80%، وقال مركز وطنى معنى بالتنسيق بين وكالات مكافحة الحرائق، إن الحرائق هذا العام أتت على ما يزيد على 2.9 مليون فدان حتى يوم الجمعة الماضى وهو ما يتجاوز 2.4 مليون فدان تقريبا التى كانت تُسجل سنويا على مدى الأعوام العشرة الماضية.


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