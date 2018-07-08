انتخاب مرعى الدرسى رئيسا جديدا لمجلس إدارة الهلال الأحمر الليبى

عقد بمدينة بنغازى اليوم، الأحد، اجتماع الجمعية العمومية الدورى غير العادى بحضور كلا من أعضاء الهيئة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبى ومدراء الفروع واللجنة الدولية للصليب الأحمر الليبى.

حيث من خلال هذا الاجتماع قدم رئيس مجلس الإدارة السابق عمر أجعودة استقالته وتم انتخاب مرعى الدرسى رئيسا لمجلس الإدارة.

كما قدم منصور والى نائب رئيس الجمعية استقالته وتم انتخاب مفتاح ضو نائبا لرئيس الجمعية وقدم أيضا الدكتور أسامة الفاضلى استقالته ليتم انتخاب عمر أجعودة رئيس لجمعية الهلال الأحمر الليبى.